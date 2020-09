Dieta Sirtfood: ¿se puede perder peso tomando vino y comiendo chocolate?

Salud

La verdad sobre la dieta que supuestamente siguió Adele

La increíble transformación de la cantante Adele luego de deshacerse de más de 40 kilos ha generado interés en la dieta que siguió. Según reportes, se trata de la dieta Sirtfood. Veremos de qué trata y qué dicen los expertos.

Dieta Sirtfood

La dieta Sirtfood fue creada por los nutricionistas británicos, Aidan Goggins y Glen Matten. Ellos aseguran que hay alimentos específicos que contienen compuestos que activan un grupo de siete proteínas en el cuerpo llamadas sirtuinas y los “genes flacos”.

Los creadores de la dieta dicen que activar los “genes flacos” conduce a una rápida pérdida de peso. Animan a centrarse específicamente en “sirtfoods” para activar los genes que según ellos, de otra manera solo se activan con el ejercicio y el ayuno.

¿Qué alimentos consideran sirtfoods o adelgazantes?

Los alimentos “sirt” incluyen aquellos ricos en polifenoles, como la col rizada, el chocolate negro y el vino tinto, que los creadores de la dieta señalan activadores de las sirtuinas y las vías de los llamados “genes flacos” en el cuerpo.

Otros alimentos sirt recomendados son las fresas, cebollas, arándanos, nueces, café y dátiles medjool.

¿Cuál es el plan que propone?

La dieta consiste en enfocarse en los sirtfoods por tres semanas y a la vez restringe severamente las calorías.

Se trata de dos fases según su sitio web:

La fase 1 tiene una duración de siete días. Durante los primeros tres días se tiene un límite de 1,000 calorías por día. Sugiere el consumo de jugos verdes y una comida completa rica en sirtfood.

En los siguientes cuatro días, aumenta la ingesta diaria de calorías a 1,500 calorías por día y la cantidad de alimentos sólidos.

Aquí hay algo que destacar. El consumo mínimo de calorías que recomiendan las pautas dietéticas es de 1, 600 para las mujeres adultas y 2, 000 para los hombres adultos.

La fase 2 de 14 días se denomina “fase de mantenimiento”. La persona ingiere tres comidas al día, más un jugo verde. Todas las comidas y bebidas deben ser ricos en alimentos sirt.

Después del plan de tres semanas se anima a seguir comiendo una dieta rica en sirtfoods y a seguir bebiendo su jugo verde diario. También señala que las fases 1 y 2 se pueden repetir si las cosas se “desviaron un poco”.

¿Funciona?

Los expertos dicen que no hay evidencia de que comer tales alimentos activará un “gen flaco”. “No hay evidencia de que los alimentos sirt puedan activar un gen delgado. Los alimentos antiinflamatorios combinados con las restricciones de calorías son factores que contribuyen a la pérdida de peso”, dijo la Lauri Y. Wright, ex presidenta de la Academia de Nutrición y Dietética de Florida a Healthline.

La investigación limitada no es lo suficientemente concluyente, dice la dietista Jessica Bippen en Well and Good: “Hay investigaciones en ratones sobre la activación de estas proteínas que dan como resultado algunos cambios en el metabolismo, pero eso no se traduce necesariamente en los humanos”.

Las dietas restrictivas no funcionan. “Una de las razones de esto es que a menudo conduce a atracones más tarde”, apunta la especialista en nutrición Vanessa Rissetto.

Peligros potenciales

El plan Sirtfood es muy restrictivo y de un consumo de calorías muy por debajo de los límites recomendados.

Vanessa Rissetto y Jessica Bippen alertan de peligros potenciales:

Es probable que no se obtengan todos los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar. La lista de alimentos dietéticos de Sirtfood incluye fuentes muy limitadas de proteínas y grasas saludables.

Aumenta el riesgo de trastornos alimentarios. “Muchas personas que siguen planes de alimentación restrictivos se obsesionan demasiado con la comida y las calorías, y eso no es saludable”.

Los expertos coinciden que con esta dieta es probable que se pierda peso, pero esto no tiene que ver con las proteínas sirt, sino con el hecho de que se está comiendo menos y no precisamente lo que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

El consumo moderado de chocolate y el vino pueden incluirse en una dieta saludable, pero no significa que sean los promotores principales de una pérdida de peso.