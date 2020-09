Halagos por su nueva figura y peticiones de despido en contra de Adamari López

Entretenimiento

Los fans y fieles defensores de la conductora de Un Nuevo Día la han defendido con furia...

Adamari López crea todo tipo de emociones en su público, desde aceptación y respeto hasta burlas y ofensas. A través de su trabajo como conductora de Un Nuevo Día estas reacciones han sido una constante en su vida. Sin embargo, la puertorriqueña siempre ha sabido salir adelante, e incluso ha aprendido a no darle valor a los comentarios subidos de tono que no tienen ninguna validez para su vida. Así lo ha revelado en algunas entrevistas, una de estas fue en exclusiva para La Opinión.

Pero pese a lo anterior, su falta de reacción no ha disminuido el interés de sus detractores. El apogeo de las redes sociales, parece incluso alentarlos a seguir vigentes. Y aún cuando en la actualidad está siendo “alabada” por su nueva figura, la cual ha logrado a base de ejercicio constante y una sana alimentación, son muchos los que se afanan en ofenderla.

Hoy a través del Instagram de Un Nuevo Día, después de lucir hermosa con un saco blanco a juego con su short, y una camisa azul, Adamari López volvió a ser víctima de contradictorios y ofensivos ataques.

En dicha publicación varios empezaron a decir que deberían despedir a la puertorriqueña como conductora de Un Nuevo Día, cuando días atrás muchos han estado presionando a la cadena porque suceda todo lo contrario, sobre todo después de la ola de despidos que ha golpeado el programa y por la cual se han ido: Héctor Sandarti, Erika Csizner, Rashel Díaz y el Chef James.

“Bótenla ya”, escribió alguien en Instagram. El mensaje recibió 16 likes y obtuvo 81 respuestas. Muchos salieron en defensa de Adamari: “Qué envidia que humano tan perverso tu corazón está lleno de odio”, le dijeron a la persona que realizó este comentario. Mientras que otros se unieron al mismo y expresaron: “Ya cansa, yo ni veo, ni lo grabo ya”.

El usuario que lanzó la propuesta también fue atacada: “Porque se esconde tras de un perfil falso eso quiere decir que no tiene el vamos de dar la cara para decir lo que siente“.

Algunos incluso quisieron corregirla por supuestamente escribir mal la palabra “botar” como sinónimo de despedir. Ya que algunos al parecer tienen confusión y creen que debería ser escrita con v de “votar”, que en si posee un significado distinto. Ya que “votar” con v se refiere al ejercicio de seleccionar o elegir, como por ejemplo para las elecciones presidenciales 2020 en Estados Unidos la población hará uso de su derecho al voto.

Pero los ataques no pararon. Otro fan de Adamari intervino a su favor y escribió al usuario que pidió su despido: “Mira criticona si no te gusta ella no veas el programa..charlatana!”, le dijo otra defensora de Adamari. Y al parecer la cuenta en si no tenía nada de falso porque a cada ataque respondió y a este último se refirió de la siguiente manera: “CÁLLESE SEÑORA 😒 QUE PUEDO OPINAR LO QUE QUIERA 🤷‍♀️ YO PAGO MI INTERNET”.

El resto de comentarios, lejos de las 81 respuestas a favor y en contra del despido de Adamari López destacó el logro de su nueva figura y más.