¿Quiénes son las 9 millones de personas que recibirán carta del IRS para reclamar cheque de estímulo no procesado?

Dinero

Millones de estadounidenses comenzarán a recibir a finales de este mes una carta del Servicio de Rentas Internas (IRS) que indica que podrían ser elegibles al cheque de estímulo y que deberán suministrar sus datos para que la agencia tramite el pago.

Aviso 1444-A

El aviso, conocido como Aviso 1444-A, sería enviado a unos 9 millones de personas que aún no reciben el pago de impacto económico que distribuye esa oficina desde abril.

La mayor parte de este grupo son personas que no tienen que declarar impuestos por bajos ingresos o porque están desempleadas.

Para poder procesar los pagos mínimos de $1,200, el IRS se ha basado en la información contributiva de los recipientes.

Por lo mismo, si una persona no declaró impuestos para 2018 o 2019, la oficina carece de los datos para procesar el pago.

En el comunicado del IRS esta semana, se especifica que la correspondencia se enviará a personas que no presentaron una declaración en los años anteriores.

Sin embargo, la entidad no especificó cómo seleccionaron a las personas que recibirán la carta. Lo que se indica es que “a base de un análisis interno, estas son personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, a base de los formularios W-2, 1099 y otras declaraciones de terceros disponibles al IRS. Pero muchos en este grupo todavía son elegibles para recibir un pago de impacto económico”.

El Aviso 1444-A del IRS incluirá información acerca de los criterios de elegibilidad y cómo los destinatarios elegibles pueden reclamar un pago de impacto económico en IRS.gov. El envío de las cartas iniciará el 24 de septiembre; el espacio del remitente incluirá una dirección del IRS. En IRS.gov puede ver una copia de la carta (PDF).

“Non-filers”

Los potenciales beneficiarios deberán suministrar sus datos al IRS mediante la herramienta “Non-filers” habilitada para esos fines poco después de comenzado el proceso de repartición en virtud de la ley CARES.

Non-Filers fue diseñada para personas con ingresos inferiores a $24,400 para parejas casadas, y $12,200 para solteros. Esto incluye a parejas e individuos que están sin hogar.

Los usuarios tendrán hasta el 15 de octubre para utilizar la herramienta gratuita y someter la información para que se pueda procesar el pago.

El IRS precisó que más de siete millones de personas han usado el servicio Non-Filers para inscribirse para un pago. Aquellos que no puedan acceder a ese sistema pueden presentar una declaración en papel simplificada bajo los procedimientos descritos en las Preguntas Frecuentes sobre pago de impacto económico en IRS.gov.

“El IRS ha hecho un esfuerzo de alcance sin precedentes para asegurarse de que las personas estén al tanto de su elegibilidad potencial para un pago de impacto económico este año,” dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Millones que normalmente no presentan una declaración de impuestos ya se inscribieron y recibieron un pago. Damos este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que tal vez no sepan que podrían ser elegibles para este pago o no saben cómo inscribirse para uno. Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden inscribirse rápidamente en IRS.gov y obtener su dinero este año.”

En el comunicado también se aclara que las personas no, necesariamente, tienen que esperar por la carta.

“El tiempo se acaba este año para que el IRS emita pagos”, recordó Rettig. “Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos no deben esperar a ver si reciben una de estas cartas. Pueden revisar las directrices e inscribirse ahora si son elegibles.”

Otra opción que tienen las personas es esperar hasta el próximo año y reclamarlo como un crédito en su declaración de impuestos federales de 2020 al presentar en 2021.

En teoría, el IRS se supone que ya haya finalizado la distribución de cheques bajo CARES Act, aprobada en marzo pasado en el Congreso federal.

Sin embargo, continúa tramitando pagos en casos específicos como el mencionado.