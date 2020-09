VIDEO: “Chicharito” está de regreso en el Galaxy y ya marcó golazo

En las últimas semanas “Chicharito” Hernández no pudo participar en los partidos del LA Galaxy por una lesión muscular, pero ahora está recuperado y ya volvió a los entrenamientos, donde anotó un golazo “de taquito”.

El clip con la definición del mexicano lo presumió la cuenta oficial del equipo en Twitter: “Sabroso. @CH14_ se puso en marcha”, se lee en el texto que lo acompaña.

😋 Tasty @CH14_ putting in the work pic.twitter.com/Y0PMniZV40

Javier Hernández no ha tenido mucha fortuna desde que arribó a la MLS, por lo que sigue en espera de su gran oportunidad, llegó a principios de año al equipo, pero por diversas circunstancias sólo ha participado en tres partidos, durante los cuales sólo ha marcado un gol.

ɢʀɪɴᴅɪɴɢ 😈@CH14_ is back on the training pitch pic.twitter.com/chyvvWo7Od

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 10, 2020