Así es la increíble mansión, con pista de hielo incluida, de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá

View this post on Instagram

Les dejo los ingredientes del budín que hicimos con Mike en Instagram Live, espero que les guste, nosotros nos lo vamos a comer ya mismo! 😉 150g de galletas de arroz. 100g de azúcar. Ralladura de 1 limón. 750 ml de leche. 4 huevos. Endulzar con stevia o edulcorante. 100g de pasas de uvas sin semillas. 100g de nueces. Utensilios: budinera de 20 cm. . Here is the ingredients of the pudding we just made with Mike on Instagram Live, I hope you like it! We´ll eat it right now 😉 150g of rice cookies. 100g of sugar. Zest of 1 lemon. 750 ml of milk. 4 eggs. Sweeten with stevia or sweetener. 100g seedless raisins. 100g of walnuts. Utensils: 20 cm pudding pan.