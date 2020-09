¡Grande Colombia! Daniel Martínez gana la etapa 13 del Tour de France; en la general los cafeteros ocupan los puestos 3, 4, 5 y 6

Este viernes, en la etapa 13 del Tour de France, el colombiano Daniel Martínez no dejó lugar a dudas sobre quién fue el mejor en los 191,5 km de recorrido entre Châtel-Guyon y el Puy Mary.

El cafetero se impuso en un emocionante duelo final al alemán Lennard Kämna, quien quedó en segundo lugar y a Max Schachmann, que ocupó el tercer puesto.

Martínez conquistó el triunfo de etapa número 21 para Colombia en la historia del Tour, luego de coronar la fuga en una de las etapas más montañosas en la presente edición de la carrera, donde en los últimos metros venció en un mano a mano a Kämna, quien prácticamente fue su sombra hasta casi llegar a la línea de meta.

