Las impresionantes imágenes de los incendios en Estados Unidos captadas por la NASA

El satélite Suomi NPP de NOAA / NASA capturó la serie de imágenes (convertidas en un GIF animado) que aparecen al principio, y que muestran los vientos cambiando de dirección el 6 de septiembre de 2020 cuando asfixiantes nubes de humo marrón comenzaron a ondear y caer en cascada hacia el Océano Pacífico, causadas por los incendios en la costa oeste de Estados Unidos.

Para el 10 de septiembre, la nube de humo había viajado más de 1,300 millas. Las millas cuadradas de humo en la imagen de abajo suman 963,269. Esa estimación se ha calculado utilizando la herramienta de medición dentro de la aplicación NASA Worldview.

Y en el siguiente video de NASA Goddard publicado en YouTube, se puede observar un compendio de las imágenes con una narración, en inglés:

Cuando un incendio estalla, cientos de personas se movilizan: bomberos y rescatistas, vecinos y autoridades locales reciben el aviso y comienzan a tomar medidas para controlar el incendio, proteger vidas y evitar la destrucción si es posible.

En muchos incendios, este sistema de aviso funciona hasta el punto de contribuir controlar rápidamente incendios.

Miles de personas integran esta respuesta de la primera línea, para controlar el incendio por aire y tierra y proteger a personas y bienes.

Pero también ellos son ayudados por una observación más remota pero no menos precisa.

Es un trabajo en equipo: cada día, aviones del Servicio Forestal de Estados Unidos sobrevuelan el oeste del país a 10,000 pies de altura en busca de incendios que no han sido reportados aún. Ellos observan el perímetro de los incendios, los puntos más calientes y dan esa información al equipo de manejo de incendios en tierra.

Pero aún más arriba, los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), proporcionan una poderosa y detallada vista de todos los incendios activos en el planeta.

On Sept. 8, 2020, the #GOESWest 🛰️ focused in on the #OregonFires and #CaliforniaFires. We can not only see all the smoke they produce, but by combining Fire Temperature RGB with this GeoColor imagery, we can see the reddish glow of the hot spots where they originate. pic.twitter.com/RIBB5gOELf

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 9, 2020