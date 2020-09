Levi Davis, estrella del rugby, cuenta cómo le reveló a sus compañeros de equipo que es bisexual

Pese a estar en una época donde son cada vez más tolerada las diversas identidades de género, en el mundo de los deportes aún es complicado declararse abiertamente homosexual o bisexual, algo que Levi Davis, estrella del rugby en Reino Unido, se atrevió a hacer esta semana.

Este fin de semana, el jugador de rugby reveló al The Mail On Sunday británico que en abril pasado envió un mensaje al grupo de WhatsApp del equipo en el cual les dio a conocer que es bisexual.

Why I texted my rugby team-mates to tell them I'm bisexual: England star LEVI DAVIS goes public – Daily Mail https://t.co/jKt8ePycBa

— UK Sports News Bot (@UKNewsBot1) September 13, 2020