Edinson Cavani quiere ser el hombre que llegue al Barcelona en lugar de Lautaro

El uruguayo ofreció sus servicios cuando se cayó el fichaje del argentino

Los rumores del mercado de verano no se detienen y este martes surgió el más reciente en el seno del Barcelona, ya que tras la caída del fichaje de Lautaro Martínez y la inminente salida de Luis Suárez, Edinson Cavani ofreció sus servicios a los culés.

Según los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo, Cavani, quien no ha encontrado acomodo en ningún club de Europa y tampoco logró concretar en Sudamérica su traspaso al Gremio de Porto Alegre, en cuanto se entero que Lautaro no llegaría al club culé y que Luis Suárez dejará la institución, de inmediato se apuntó para llenar ese hueco.

Sin embargo, los medios citados aseguran que la situación para el charrúa no es sencilla, porque aunque el Barcelona no le cerró las puertas, fueron claros con él al decirle que su prioridad es Memphis Depay. Por lo que, a menos que ese fichaje no ocurra, el equipo no contemplaría a Cavani. Y si todo se alinea para que el jugador tuviera posibilidades de ingresar al club culé, tendría que bajar sus pretensiones económicas, las cuales han sido un obstáculo para que pueda encontrar equipo.

Y es que clubes como Atlético de Madrid, Benfica y Napoli, han mostrado interés en contratarlo, pero se han dado la media vuelta en cuanto conocen sus pretensiones, las cuales consideran demasiado altas para un jugador de 33 años.