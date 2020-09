Hombre muere baleado frente al funeral de un veterano militar en Queens

Prince Robinson murió y Jemay Pollard resultó gravemente herido en la cabeza durante un tiroteo en Queens, aterrorizando a los dolientes del velorio cercano de un veterano de la Marina, dijeron policías y testigos.

El asesino se acercó sigilosamente a un grupo de personas que estaban afuera de una casa en la calle 164 cerca de la avenida 108 en Jamaica y comenzó a disparar alrededor de la 1:45 a.m. del domingo.

Robinson (35) recibió un disparo en la espalda y fue declarado muerto en NYC Health and Hospitals. Pollard (27) fue estabilizado con heridas en la cabeza y la pierna.

La policía no tenía claro de inmediato si las dos víctimas eran objetivos previstos o espectadores inocentes.

Una fuente dijo que el rastro de al menos 8 balas, aparentemente de 9 mm, hacía suponer que el pistolero “estaba persiguiendo a alguien, disparándole”.

En la calle se vieron huellas ensangrentadas que terminaban cerca de un auto Honda Accord plateado, que también tenía manchas rojas en el maletero, donde una de las víctimas pareció caer.

El tiroteo mortal inicial se produjo cuando los vecinos velaban a un veterano de la Marina, sólo identificado con su primer nombre, Sean, que había servido dos veces en Irak, según su familia.

“Todos lo estábamos pasando bien, celebrando la vida de mi tío” dijo un familiar del militar al New York Post. “Fueron muchos tiros, 10, 15. ¡Muchos!”.

“El tipo al que le dispararon corrió calle arriba y se dejó caer en la esquina. Los policías empezaron a bombear su pecho tan pronto como llegaron aquí”, narró el sobrino, quien sólo se identificó como Sammy.

Minutos después hubo otro tiroteo a varias cuadras de distancia en 160th Street y Guy Brewer Blvd., dijo la policía. Más detalles no estuvieron disponibles de inmediato y no estaba claro si estaba conectado con la primera balacera mortal.

