Reportera maltratada y arrestada por la policía mientras cubría en vivo protestas en Los Ángeles

La reportera Josie Huang fue abordada por varios agentes del condado de Los Ángeles mientras cubría una protesta frente a un hospital a pesar de identificarse repetidamente como prensa, según los videos que compartió en las redes sociales.

Huang, una reportera de la estación de radio pública KPCC, fue arrestada afuera del Centro Médico St. Francis en Lynwood, donde los manifestantes se habían reunido el domingo por la noche.

I’m grateful to the crew at @ABC7 @abc7leanne for filming what happened to me last night, and for Leanne and @OSV227Hex getting my phone back to me which let me share my videos. I know it is important to document what happened.

