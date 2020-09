“Tata” Martino ya habría elegido porteros para el Tri y le hizo el feo a “Chuy” Corona

Deportes

El arquero de Cruz Azul no estará en los partidos del Tri ante Costa Rica y Holanda

El regreso a la actividad de la Selección Mexicana está muy cerca, será el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca cuando el Tri tenga su primer partido del año, luego de las cancelaciones por la pandemia de coronavirus, y su rival será Costa Rica.

Para este encuentro ya se vislumbra la convocatoria que dará el técnico Gerardo Martino, quien tendrá que echar mano de elementos de la Liga MX debido a las dificultades para viajar que aun existen en el mundo por el Covid-19 y por las que no se harán presentes los jugadores que militan en Europa.

De acuerdo a información de ESPN, el “Tata” ya eligió a los cuatro porteros que trabajaran con él durante esta convocatoria: Guillermo Ochoa del América, Jonathan Orozco de Tijuana, Alfredo Talavera de Pumas y Hugo González de Monterrey.

Sin novedades el arco de la Selección Mexicana; José de Jesús Corona, fuera otra vez https://t.co/MTlyNP9KgI — Mac Reséndiz (@MacResndiz) September 15, 2020

De este modo, José de Jesús Corona de Cruz Azul no volverá a la Selección Mexicana a pesar del buen momento que vive con la Máquina y parece no ser del agrado de Martino ya que nunca lo ha llamado en su mandato. Su edad podría ser un obstáculo, tiene 39 años y probablemente no le serviría al entrenador en el ciclo mundialista ya que llegaría a Qatar 2022 con casi 42 años de edad.

El Tri también tiene programado un duelo ante Holanda el 7 de octubre y después se mediría a Nueva Zelanda el 11 del mismo mes, sin embargo, estos partidos están en duda por las restricciones que hay en Europa para los vuelos procedentes de América.

En tanto, Gerardo Martino llegará este martes a México, después de su largo confinamiento en Argentina, para preparar estos duelos amistosos.

