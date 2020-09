12 años de cárcel para dentista que operaba subido en una patineta y estafó Medicaid

Seth Lookhart, un dentista de Alaska que extrajo el diente de un paciente mientras bailaba sobre una patineta, fue condenado a 12 años tras las rejas por ese y otros delitos graves.

Lookhart fue sentenciado el lunes en el Tribunal Superior de Anchorage por docenas de cargos que se derivaron de fraude a Medicaid y la extracción de dientes sin el permiso de pacientes, informó Anchorage Daily News.

La pena se deriva del veredicto que recibió en enero por cargos de peligro imprudente, practicar odontología ilegalmente y fraude en la asistencia médica.

“Al revisar todo esto una y otra vez, tengo esta respuesta visceral: casi mataste a algunas personas“, dijo el juez Michael Wolverton al dictar la sentencia.

El tribunal escuchó el testimonio de la paciente Verónica Wilhelm, quien fue sedada cuando Lookhart le realizó la extracción de un diente subido en una patineta en julio de 2016. Alguien grabó la operación con el consentimiento del dentista, quien al final puede verse festejando triunfalmente.

Supuestamente Lookhart envió el video por mensaje de texto a al menos ocho personas, bromeando que era un “nuevo estándar de atención”, informó NBC News.

A Lookhart se le suspendió su licencia dental en 2017. Además de ir a la cárcel, al salir estará en libertad condicional por 10 años y no podrá ejercer la medicina.

The state of Alaska has suspended a dentist’s license after a video surfaced of him performing a tooth extraction while riding a hoverboard. The dentist, Seth Lookhart, is currently facing 43 charges. @SarahHarmanNBC has the story. pic.twitter.com/J5OKgvjmTB

— TODAY (@TODAYshow) December 7, 2019