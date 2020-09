Arrestan en Beverly Hills a 44 sospechosos de fraudes del Seguro de Desempleo

Desde que inició la pandemia el Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD), ha recibido millones de solicitudes del Seguro de Desempleo, sin embargo, cientos o incluso miles de ellas serían solicitudes fraudulentas.

Y el reciente arresto de 44 personas por este delito en la ciudad de Beverly Hills, en el oeste de Los Ángeles, lo demuestra. Desde el pasado 3 de septiembre, la Policía de Beverly Hills (BHPD), habría identificado a decenas de personas involucradas con fraudes al EDD y con robo de identidad.

The BHPD recovered a total of 129 fraudulent @CA_EDD credit cards with a value of over $2.5 million dollars. If you're receiving unsolicited correspondence from EDD, please contact your local police department. https://t.co/ckMFDU1SOH pic.twitter.com/jvue8UlfFO

— Beverly Hills Police (@BeverlyHillsPD) September 17, 2020