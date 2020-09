Trump habría visto algo bueno en el coronavirus: no dar la mano a “gente desagradable”

Una exasesora del gobierno de Donald Trump asegura que el presidente celebró la pandemia del coronavirus ya que no tendría que estrechar la mano con “gente desagradable”.

Olivia Troye, quien hizo parte del equipo de trabajo contra el coronavirus que Trump encomendó al vicepresidente Mike Pence, dijo en un video que el magnate minimizó los riesgos del coronavirus debido a que se trataba de un año electoral.

“Lo que le preocupaba al presidente era cómo la pandemia iba a afectar lo que él considera su récord de éxito“, dijo Troye en un video publicado por Votantes republicanos contra Trump.

La exfuncionaria, que fue asesora de seguridad nacional de la oficina de Pence, aseguró que el momento más sorprendente fue cuando en una reunión Trump insinuó que el COVID-19 tenía algunas ventajas.

“No tengo que estrechar la mano, no tengo que estrechar la mano con esta gente desagradable“, habría dicho Trump en referencia a sus seguidores.

Troye expresó su decepción por trabajar en el gobierno de Trump pese a que era su sueño hacer parte del gobierno de Estados Unidos.

“Hubo días en que llegaba a la casa y al mirarme al espejo me preguntaba si estaba haciendo una diferencia, pero no importa, porque sin importar lo duro que trabajes y lo que hagas, el presidente siempre hará algo en detrimento de la seguridad del país”, dijo Troye.

