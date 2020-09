Taxistas tomaron el puente Brooklyn para protestar deudas agravadas por el confinamiento

Después de recorrer la autopista FDR, docenas de taxistas de la ciudad de Nueva York detuvieron de nuevo el tráfico ayer, esta vez en el puente de Brooklyn.

Exigen un alivio de la deuda con los prestamistas a los que acudieron para adquirir los medallones de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), situación agravada por la caída en el tráfico y el auge del crimen durante la pandemia.

“Hay una grave crisis humanitaria que se está desarrollando en esta industria. Todo lo que estamos pidiendo es que la deuda sea perdonada y reducida a $125 mil dólares”, dijo Bhairavi Desai, fundadora de la Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva York (NYTWA), durante una manifestación previa en el Ayuntamiento.

NYTWA representa a miles de taxistas amarillos y verdes, así como a los conductores de Uber, Lyft y Via.

Un video publicado en la aplicación Citizen recopiló la caravana de taxis amarillos alrededor de las 12:40 p.m., hasta el puente Brooklyn, donde pararon el tráfico durante unos cinco minutos.

El lunes, la empresa Marblegate, con sede en Greenwich (Connecticut) y que posee 4 mil de los 13,500 medallones de taxis de la ciudad, ofreció reducir a $300 mil dólares las deudas de los conductores, para un alivio total de $70 millones, según The Wall Street Journal.

“La cantidad de $300 mil dólares es la misma que se discutió antes de la pandemia”, protestó Desai. “Lo que Marblegate y todos estos prestamistas nos están haciendo es aprovechar la desesperación de esta fuerza laboral”.

Los participantes de la caravana dijeron que su situación financiera ya era terrible antes de la pandemia de COVID-19, y que sólo ha empeorado, con el 75% de los conductores de alquiler de la ciudad sin trabajo durante julio, acotó New York Post.

La TLC calculó que los viajes cayeron hasta 84% desde que empezó la pandemia en marzo. Además, han sido víctimas del repunte en el crimen, incluyendo un taxista baleado esta madrugada en un intento de robo en Brooklyn.

The largest holder of New York City taxi-medallion loans is throwing lifelines to thousands of drivers who are struggling to survive the collapse in ridership caused by the pandemic https://t.co/xdpR8rReMx

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 13, 2020