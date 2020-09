Hispano sin licencia sufre grave accidente de moto conduciendo ebrio y drogado en Nueva York

Santos Rivera conducía una motocicleta mientras estaba borracho, por lo que resultó gravemente herido cuando se salió de la Ruta 9W en el condado Ulster (NY) y fue expulsado a un área boscosa, dijo la policía.

El accidente ocurrió cuando Rivera (30) se dirigía hacia el norte en una motocicleta Suzuki 2006 alrededor de las 6:20 p.m. del lunes 14, según el Departamento de Policía de Saugerties.

La motocicleta golpeó varios “objetos fijos” antes de que Rivera cayera. Sufrió trauma severo en ambas piernas y el torso.

Más tarde fue acusado de conducir en estado de ebriedad y afectado por las drogas y además sin licencia; también de no someterse a una prueba química y cometer una serie de infracciones de tráfico adicionales.

La policía dijo que una verificación de archivos reveló que Rivera no tenía licencia de motocicleta y sumaba 11 suspensiones activas y una revocación para conducir en el estado Nueva York.

También se negó a someterse a una prueba química después del accidente, pero confesó a los investigadores que había consumió alcohol y marihuana antes de conducir, reportó Daily Freeman.

Man seriously hurt in Saugerties motorcycle crash, charged with driving under influence of alcohol and drugs https://t.co/CmFBZTZPSX

— Daily Freeman (@DailyFreeman) September 15, 2020