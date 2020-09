Acusan de amenazas al Presidente a la sospechosa de enviar carta con ricino a la Casa Blanca

Las investigaciones realizadas a una carta enviada a la Casa Blanca que contiene el polvo tóxico de ricina, se remontaron a Pascale Ferrier, una mujer que fue arrestada el domingo mientras intentaba cruzar la frontera de Estados Unidos desde Canadá, dijeron las autoridades el martes.

Ferrier fue acusada de amenazar al presidente de Estados Unidos.

En su comparecencia inicial ante un tribunal en Buffalo el martes, Ferrier le pidió al tribunal que nombrara un defensor federal, que será pagado por los contribuyentes estadounidenses.

Ese defensor solicitó una audiencia de identidad, en la cual el tribunal determinaría que ella es efectivamente la persona mencionada en la denuncia penal y la orden de captura, así como una audiencia de causa probable.

Las próximas audiencias de Ferrier, que incluirán la audiencia de identidad y causa probable, están programadas para el 28 de septiembre. Fue devuelta a la custodia de los alguaciles estadounidenses.

Los documentos judiciales publicados el martes detallan cómo el Servicio Secreto marcó la carta con matasellos de Canadá para entregarla al FBI. El FBI descubrió que “contenía un material blanco en polvo”, que luego se confirmó que era ricina.

La carta también contenía una nota que supuestamente Ferrier le escribió al presidente, llamándolo “El payaso tirano feo” y afirmando que “… arruinó Estados Unidos y los llevó al desastre”, según los documentos.

“Tengo primos estadounidenses, entonces no quiero los próximos 4 años con usted como presidente. Renuncie y retire su solicitud para esta elección”, supuestamente le escribió Ferrier al Sr. Trump. “Así que le hice un” regalo especial “para que tome una decisión. Este regalo está en esta carta. Si no funciona, encontraré una mejor receta para otro veneno, o podría usar mi arma cuando pueda venir. ¡Disfruta! ¡ESPÍRITU REBELDE LIBRE!”.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que se enteraron durante la evaluación de toxinas de la carta enviada a Trump, que seis cartas más con un polvo blanco fueron enviadas desde Canadá y fueron entregadas a las oficinas de campo del FBI en Texas a principios de semana.

Ferrier fue arrestada previamente en marzo de 2019 por la Policía de Mission en Texas por posesión de armas y fue transferida a la custodia de ICE.

Al parecer, esas cartas estaban dirigidas a personas empleadas en penitenciarías y centros de detención del estado donde Pascale Ferrier estuvo detenida.

MEDIA

I can confirm that envelopes, containing the deadly toxin ricin, was mailed to me and three of my detention staff. At this time due to a active federal investigation I cannot make any further comments but a media release will be sent out tomorrow. No injuries were sustained

— Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) September 21, 2020