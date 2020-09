Por qué el vello no es bienvenido para tener buenas relaciones sexuales

Salud

En muchas parejas el vello puede ser determinante a la hora de sus encuentros sexuales

El vello púbico siempre ha sido una fuente de controversia. Hay quienes prefieren afeitarse por completo la zona íntima, mientras que otros prefieren dejarla tal como está. Sin embargo, en muchos casos esto incluso puede representar un tema de discusión en las parejas. Aquí te hablamos más sobre ello.

Razones estéticas

La zona íntima es una parte muy delicada de nuestro cuerpo, y el vello cumple la función de protegerlo de los elementos externos que puedan lastimarla o irritarla. Sin embargo, el vello corporal para muchas personas está mal visto. En el caso de las mujeres, es común que se depilen las piernas y las axilas. Los hombres también se depilan estas zonas, en muchos casos obligados o motivados por sus parejas, de acuerdo a una encuesta publicada por Comunicae.

La cuestión es que, en nuestra cultura está bien visto la depilación, incluso la de la zona íntima. Ya que si bien hay personas que no tienen problemas con el vello púbico, hay otras que no se sienten motivados sexualmente si las zonas íntimas no están depiladas.

De hecho, la tendencia es que los hombres prefieren que el vello púbico de su pareja esté depilado, o al menos recortado. Sin embargo, las mujeres también agradecen que sus parejas tengan esta zona completamente depilada.

¿Cuestión de gustos?

Sabemos que, con el paso del tiempo las tendencias y modas cambian. Pero en cierto punto, la cuestión va más allá de un asunto estético; también se trata de higiene. De hecho, para muchas personas, no tener el vello púbico recortado les puede indicar que hay falta de limpieza o cuidados higiénicos.

Esto desmotiva a las parejas y las relaciones sexuales no se disfrutan. Sin embargo, cada quien vive la sexualidad a su manera, y por eso es bueno conversar con tu pareja sobre sus preferencias, incluso en este ámbito. Esto les ayudará a tener una sexualidad más abierta y basada en la confianza mutua.