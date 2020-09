¿Por qué la hija de Adamari López es un milagro?

Entretenimiento

La presentadora siempre quiso tener una hija y su deseo se hizo realidad al lado de Toni Costa

Adamari López y Toni Costa son los orgullosos padres de Alaïa, a quien adoran. Sin embargo detrás de su embarazo, la conductora guarda una historia muy conmovedora pues sabe que su hija fue un verdadero milagro debido al largo y difícil proceso que enfrentó para tenerla y la lucha que nunca dejó de hacer.

La presentadora se convirtió en madre a los 44 años, una edad que representa un fuerte impacto para el cuerpo a nivel físico y que llevó a la presentadora a tener cuidados extremos durante este periodo. Además estaba el hecho de que Adamari había enfrentado al cáncer de mama, lo que evitó que por mucho tiempo pudiera concebir un bebé. Incluso ella llegó a pensar que no podría nunca cumplir su sueño de convertirse en madre.

En su libro Amando (2015) la presentadora habla abiertamente de lo difícil que fue embarazarse, pues entre chequeos médicos, procedimientos e inyecciones de hormonas, pudo lograr la fecundación in vitro. Adamari en su texto quiso compartir su experiencia para que las mujeres que no pueden tener hijos no pierdan la fe nunca.

Alaïa nació el 4 de marzo de 2012 y Ada la presentó a los medios poco después. Ambas aparecieron en la portada de la revista People en Español y las palabras de la conductora fueron que su hija “era un milagro de dios”. No cabe duda que el camino para ser la estupenda madre que ahora es no fue fácil y sus fans no la han abandonado en ningún momento de su vida.

