Se endurece batalla en el Senado por nominación a Corte Suprema que Trump dará a conocer el sábado

El Senado enfrenta una intensa batalla para atender la nominación a la Corte Suprema, la cual será dada a conocer el sábado por el presidente Donald Trump, luego de que terminen los honores a la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió el viernes pasado de cáncer.

La sorpresa del día la dio el senador republicano Mitt Romney (Utah) –un crítico del presidente Trump–, quien confirmó que no impedirá la nominación que revele el mandatario, además de que apoyará la votación en el Pleno.

“Mis amigos liberales se han acostumbrado durante muchas décadas a la idea de tener un tribunal liberal, pero eso no está escrito en las estrellas”, dijo Romney.

Afirmó que un país de “centro-derecha”, como lo es Estados Unidos, debería tener una Corte Suprema que refleje esos puntos de vista.

La decisión de Romney, sin embargo, no significa que votará a favor, sino que podría haber un avance en esa Cámara sin obstrucción.

De contar con el voto del senador de Utah, la mayoría del Senado, liderada por Mitch McConnell (Kentucky), tendría los 51 votos necesarios para avalar a quien suceda a la jueza Ginsburg, lo cual ha preocupado a los demócratas, que se han esforzado en detener el proceso.

“Anunciaré mi nominación a la Corte Suprema el sábado en la Casa Blanca”, escribió el presidente en Twitter.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020