Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla, podría obtener su libertad muy pronto

⚡️ #FlashbackFriday ⚡️⁣ ¡Aquí tienes un clásico estilo Tejano de Selena y Los Dinos! La canción “Yo Me Voy” se presentó en el Houston Astrodome en 1994. ¿Cuáles son algunas de tus canciones Tejanas favoritas? 💜⁣ ⁣ ⚡️ #FlashbackFriday ⚡️⁣ Here’s a Selena y Los Dinos Tejano classic! “Yo Me Voy”, performed at the Houston Astrodome in 1994. What are some of your favorite Tejano songs? 💜