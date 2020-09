Las personas que podrían quedarse sin primer cheque de estímulo, según oficina investigativa del Congreso

Son al menos 8.7 millones de afectados

Un nuevo reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno indica que casi 9 millones de ciudadanos podrían nunca recibir el cheque de $1,200 dólares aprobados en la ley CARES por falta de información de las agencias encargadas de la distribución.

El informe de septiembre, el tercero que prepara la rama investigativa del Congreso federal sobre la respuesta económica por el impacto del coronavirus y la implementación de la ley, indica que al menos 8.7 millones de personas elegibles para la primera ronda todavía no han recibido el pago.

A nivel general, el documento de la GAO indica que el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS) no cuenta con datos de unos 14 millones de beneficiarios, la mayoría que no están obligados a declarar impuestos por bajos ingresos por lo que no someten esa información al IRS.

“La falta de esa información puede impedir los esfuerzos para alcanzar y ubicar a millones de potenciales individuos en riesgo de no recibir el pago”, alerta el reporte.

Los datos anteriores coinciden con la información divulgada por parte del IRS que apunta a que unos 9 millones de potenciales recipientes deben suministrarle sus datos mediante la herramienta “Non-filers” para procesar los cheques.

El IRS en coordinación con el Departamento del Tesoro estableció la fecha del 15 octubre como la límite para que los estadounidenses reclamen el cheque adeudado mediante el servicio en línea en la página de la oficina recaudadora de impuestos.

Como parte de los esfuerzos para ubicar a este grupo al que se le adeuda el dinero, el IRS iniciará mañana el envío de cartas mediante correo postal.

La mayoría de las notificaciones o Avisos 144- A se dirigirán a California, Texas, Florida y Nueva York.

La repartición de pagos dispuestos bajo CARES Act inició en abril con depósitos directos a aproximadamente 120 millones de estadounidenses.

Posteriormente, 35 millones de pagos fueron enviados en cheque y 4 millones se emitieron en la forma de tarjeta de débito prepagada.

Aunque -en teoría- se supone que el IRS culminó el proceso de distribución, situaciones como las que evidencia el informe de GAO mantienen a la agencia ocupada tramitando cheques adeudados.