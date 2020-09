Pastor pide que “acepten la paz del Señor” segundos después de “agredir” en vivo a su esposa

En un segundo video, el religioso alega que el golpe que se escuchó fue por la caída del celular

“¿Predicando la moral en calzoncillos?”

El refrán anterior bien pudiera aplicarle al pastor brasileño Edson Araujo, quien aparece en un video en redes agrediendo a su esposa sin saber que estaba en vivo.

El ataque se dio el pasado 14 de septiembre cuando, supuestamente, la mujer agarraba el celular con el que estaban realizando la transmisión.

“¡Qué mierda!, ¡haz las cosas bien, idiota!”, se le escucha decir a Araujo, de la iglesia “Dios es Amor”, en Sao Paulo.

De inmediato, y al darse cuenta de que lo captaron infraganti, el religioso se acomoda y expresa: “Acepten la paz del Señor” mientras mira hacia la cámara.

Sin saber q estaba en vivo, el pastor Edson Araujo se para de su silla y golpea a su mujer d tal forma q la cámara se mueve, le pide q la coloque d forma correcta y le dice:"Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!". Luego

comenzó el live con "Acepten la paz del Señor". pic.twitter.com/USjTHkKIyB — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) September 21, 2020

Ante las múltiples críticas en el ciberespacio por actuar contrario a lo que predica, el pastor decidió hacer otro video junto a su esposa para disculparse por su acto “imprudente”.

“Asumo públicamente mi error de dirigir una palabra incorrecta, imprudente, una actitud que no es aplicable a mi persona, a mi naturaleza”, manifestó. “Públicamente le pido perdón a mi esposa Débora por mi error, por mi fracaso”, agregó el hombre tras asegurar que el golpe que se escuchó fue por la caída del celular.

“Ayer estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces… de manera imprudente, de manera incorrecta -que no podía actuar de esa manera-, dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa ”, sostuvo.