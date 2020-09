Video: Padre herido protegiendo a sus niños en lluvia de balas en una tienda en Nueva York

NYPD está buscando a tres sospechosos de un tiroteo en un concesionario de autos en El Bronx que dejó herido a un padre mientras protegía a sus tres niños de las balas.

Investigadores creen que fue un tiroteo relacionado con pandillas, pero la única víctima reportada es un espectador inocente sentado dentro del concesionario de automóviles.

Sucedió alrededor de las 7 p.m. del lunes dentro del negocio ubicado en Boston Road y Conner St, en Eastchester, reportó CBS2.

Un video de vigilancia grabó a uno de tres hombres armados abriendo fuego en el concesionario. La gente corrió y un cliente que estaba sentado en el sofá con sus tres hijos los empujó al suelo, se lanzó encima de ellos y usó su cuerpo para protegerlos de las balas.

La policía dice que el padre no identificado de 39 años recibió un balazo en el muslo. Se realizaron un total de 14 disparos.

Los tres hombres armados están siendo buscados. Dos de ellos huyeron a pie, mientras que el tercero subió en el Honda 2003 de un cliente, destacó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

