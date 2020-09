¿El sueño de muchos? Empleados MTA instalaron moderna cueva debajo de estación Grand Central de Nueva York

Al menos tres empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) convirtieron una sala de almacenamiento debajo de las plataformas ferroviarias de Grand Central Terminal de Manhattan en una “cueva para hombres” privada, con un futón, televisor, equipo de ejercicio, nevera y camas.

“Muchos neoyorquinos han fantaseado con relajarse con una cerveza fría en una propiedad privilegiada de Manhattan, especialmente una tan cerca del buen transporte”, ironizó Carolyn Pokorny, inspectora general de la MTA, en un comunicado.

“Pero pocos tendrían el descaro de apoderarse de una habitación secreta debajo de Grand Central Terminal y convertirla en su propia cueva de hombres, sostenida con recursos de MTA y mantenida a expensas de nuestros pasajeros”, añadió.

Tres empleados -un electricista, un carpintero y un capataz de electricidad- han sido suspendidos sin paga en espera de la resolución de casos disciplinarios.

Según la oficina de Pokorny, la guarida secreta debajo de la pista 114 estaba escondida detrás de una puerta cerrada, dentro de una sala de almacenamiento más grande.

La gerencia de la estación de trenes dijo a los investigadores que no sabían que la habitación existía físicamente, y mucho menos cómo se estaba utilizando. El gerente de seguridad de Metro-North no tenía una llave que funcionara para acceder a la habitación.

La oficina del Inspector General determinó que Metro-North Security no tomó ninguna medida para investigar la queja inicial sobre la habitación. Se abrió una pesquisa hace más de un año después de recibir múltiples denuncias anónimas, acotó NBC News.

En respuesta al informe, Metro-North ahora está trabajando en un proyecto para mapear todos los espacios en Grand Central y revisar cómo están cerradas, e implementar un proceso para rastrear mejor las quejas.

Abierta el público desde 1913, la arquitectura exterior y el diseño de interiores de Grand Central Terminal le han valido varias distinciones, incluso como Monumento Histórico Nacional de EE.UU. También es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, con 21.9 millones de transeúntes en 2013, además de los pasajeros de tren y Metro.

