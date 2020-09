Mariah Carey revela que Tommy Mottola la maltrataba y obligaba a negar sus raíces

Las declaraciones forman parte del nuevo libro de la cantante -"The Meaning of Mariah Carey"- donde también narra algunas de sus historias de amor

Mariah Carey, se prepara para el lanzamiento de su libro “The Meaning of Mariah Carey” el próximo martes, 29 de septiembre. A poco menos de una semana de la divulgación del compendio de memorias de la intérprete de “All I Want for Christmas is You”, ya se han comenzado a publicar algunas reseñas con revelaciones impactantes.

Una de ellas pertenece al escritor de Los Ángeles Times, Rich Juzwiak, quien relata cómo en uno de los capítulos la también compositora detalla su relación con el antiguo presidente de Sony –Tommy Mottola– con quien se casó en 1993.

“Sony la firmó a los 18 años después de darle a su jefe, Tommy Mottola, una cinta de demostración. Mottola pronto comenzó a cortejarla románticamente, y Carey escribe que su matrimonio la apresó. ‘Sing Sing’ era su nombre para la extensa finca (donde vivían) en el norte de Nueva York que Mottola vistió con cámaras de seguridad y guardias armados. Carey relata la vigilancia constante de Mottola, la naturaleza controladora y la rabia ‘impredecible’. Ella escribe que él puso un cuchillo de mantequilla en su cara frente a un grupo de invitados en su casa, furioso”, detalla el escritor.

Juzwiak continúa contando cómo eventualmente -al igual que en su infancia- la música fue la “gracia salvadora de Carey”.

“Me fui esquivando poco a poco a través de las letras de mis canciones”, establece la también conocida como “el ave cantora suprema” por el Libro Guinness de récords mundiales.

En esa línea, Carey tuvo una conversación con la periodista Oprah Winfrey donde recordó su relación con el beisbolista Derek Jeter, quien, según sentenció, “jugó un papel importante” en su decisión de divorciarse de Mottola.

En el avance de “The Oprah Conversation” que se transmitirá hoy, la poseedora de un registro vocal de cinco octavas se refiere a Jeter como el “catalizador” que la llevó a ponerle fin a su matrimonio de cinco años con el actual esposo de la cantante mexicana Thalía.

“Él fue el catalizador que me ayudó a salir de esa relación porque creí que había alguien más”, confesó Carey. “Fue la situación racial. Su mamá es irlandesa, su papá es negro. Pero él tenía una apariencia muy ambigua para mí. No sabía quién era él, nos conocimos y he escrito canciones sobre ello”, continuó la cantante.

Carey fue enfática al señalar que, aunque su relación con Jeter fue importante para salir de una relación en la que no era feliz, no lo considera el amor de su vida. “Pero él fue un catalizador, y creo que fue hermoso, y su familia era una familia sana y cambiaron mi punto de vista de que: ‘Oh, es por la situación birracial que mi familia está tan arruinada’”, señaló.

Pero, su libro, no es el primer foro donde la cantante hace declaraciones sobre su enfermiza relación con el empresario. Según un artículo publicado por El País el 3 de julio de este año, cuando la revista Cosmopolitan dedicó su portada a Mariah Carey, gran parte de los medios internacionales se hicieron eco de los mensajes que había en el interior. Principalmente aquellos en las que la cantante rememoraba su matrimonio con Mottola.

“Fue muy controlador”, que “no tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa” o que “es posible que él desease la caricatura de una novia niña. Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso”, apuntó en esa ocasión.

En “The Meaning of Mariah Carey” la cantante afirma que Mottola quería que ella renegara de su origen multicultural tanto a través de su música como de su imagen. La intérprete es hija de una cantante de ópera de raíces irlandesas y un ingeniero venezolano afrodescendiente.