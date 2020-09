Recupera la energía y vitalidad con este batido de naranja, aguacate y remolacha

Para los días que despiertas agotado, apático, con poca energía y rendimiento, nada mejor que este batido cargado de antioxidantes y nutrientes esenciales

Seguir una alimentación equilibrada, variada, rica en colores y nutrientes, es la llave de la buena salud y la prevención de enfermedades. Con base en esto actualmente las tendencias de nutrición y bienestar han evolucionado mucho y gracias a ello contamos con todo tipo de buenos aliados naturales. Entre los principales elementos recomendados en una dieta saludable, los batidos se han puesto muy de moda no sólo por su extraordinario aporte nutricional, se relacionan con beneficios para perder peso y un gran potencial medicinal.

Iniciar el día con un batido cargado de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra e hidratación, es el complemento perfecto para aumentar los niveles de energía. En muchas ocasiones el estilo de vida y los hábitos cotidianos juegan en nuestra contra, lo cual se deriva en diversas señales de alerta como padecer fatiga crónica, dolores de cabeza, alteraciones digestivas, estreñimiento, obesidad, inflamación, trastornos del sueño y problemas de concentración.

La buena noticia es que la alimentación es el mejor aliado para ayudar al organismo a recuperarse y combatir cualquier deficiencia nutricional, tal es el caso de este batido de naranja, aguacate y remolacha ¡Es una bomba de energía!

Sobre los beneficios del batido de naranja, aguacate y remolacha:

La naranja es la reina de las frutas cítricas y un elemento clásico del desayuno. No en vano son una de las frutas más representativas del invierno, época en la cual es normal consumirlas en fruta o jugo y su consumo cotidiano es considerado una de las mejores alternativas para llenarnos de energía y proteger al organismo ante cualquier enfermedad. Llama la atención su excepcional contenido en vitamina C y antioxidantes, que se relacionan con grandes cualidades para fortalecer al sistema inmunológico y prevenir todo tipo de infecciones virales. Son un gran aliado para combatir la anemia y las deficiencias nutricionales, su contenido en flavonas regula los altos niveles de colesterol malo “LDH” en la sangre y en conjunto con su aporte en magnesio fluidifica la sangre, previene la formación de coágulos y a la vez contiene potasio, mineral clave para regular la hipertensión, es por ello considerada una fruta cardioprotectora. Al ser rica en azúcares de absorción rápida, la naranja brinda energía de calidad que es de gran utilidad para iniciar el día con un mejor rendimiento físico y mental.

El aguacate es oro líquido para la salud, no en vano en los últimos años ha sido considerado uno de los superalimentos de más relevancia en la alimentación. Entre sus grandes bondades se destaca por ser una fruta muy rica en nutrientes esenciales que se relacionan con un sinfín de beneficios para la salud, se destaca por su cremosa pulpa que se debe a su alto contenido en grasas saludables que le confieren grandes beneficios para controlar la presión arterial, son muy buenos para el corazón ya que también regulan el colesterol. A la vez contienen una riqueza mineral peculiar sobre todo en magnesio y potasio, que benefician el funcionamiento del sistema nervioso, muscular y son clave en la salud del sistema inmunológico. Contienen vitaminas de los grupos A, C, D, K y B. Esto hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitaminas C y E, que se relacionan con beneficios neurológicos. Son saciantes, ricos en fibra y llenos de energía.

No podemos irnos sin hablar de la remolacha, se trata de una raíz dotada de una piel fina y terrosa que cubre una pulpa púrpura densa y muy suculenta. No solo es intenso su color también lo son sus propiedades nutricionales, se destaca por su alto contenido en vitaminas B1, B2, B3, B6, C, ácido fólico y minerales importantes como lo son el potasio, hierro, yodo, magnesio y fósforo. Se destaca por su contenido en betanina que es un pigmento rojo que le da su característico color y también es un potente flavonoide con propiedades anticancerígenas. Integrar una porción de remolacha al día es ideal para controlar la presión arterial, ya que aumenta la concentración en la sangre de óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos. A la vez es un grandioso vegetal para combatir la anemia, alergias, asma, colesterol alto, estreñimiento y gracias a su contenido en azúcares es ideal para levantar al organismo y las defensas.

¿Cómo preparar el batido?

Ingredientes:

1 naranja grande o 2 piezas pequeñas

1/2 aguacate maduro

1 remolacha pequeña

200 ml de leche vegetal al gusto

3-4 dátiles, sin hueso

1 higo maduro

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela en polvo

1 puñito de nueces

Modo de elaboración: