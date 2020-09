Alarma: primera muerte por virus del Nilo Occidental en NYC y segunda en el estado

Una persona de 65 años murió en NYC a causa del virus del Nilo Occidental y hay cinco casos más de transmisión humana identificados por el Departamento de Salud de la ciudad.

Esos seis pacientes, admitidos en hospitales locales, son las primeras infecciones reportadas por el virus del Nilo Occidental en la temporada 2020. Incluyen dos en Queens, dos en Manhattan, uno en Staten Island y otro en Brooklyn.

Se cree que un paciente adicional de Manhattan se infectó mientras viajaba fuera de la ciudad. Previamente se reportó otro caso fatal: una mujer de 76 años en el condado Westchester, al norte de NYC.

La persona no identificada que murió en NYC tenía más de 65 años, edad identificada como un factor de riesgo. “Lamentamos la pérdida de un compañero neoyorquino e instamos a todos a que tomen precauciones simples para mantenerse a sí mismos y a sus familias a salvo de las picaduras de mosquitos”, dijo el Dr. Dave Chokshi, comisionado de Salud.

“Cuando esté afuera, use repelente de mosquitos, cúbrase los brazos y las piernas, deseche el agua estancada e instale mosquiteros en las ventanas para reducir el riesgo”, añadió.

Los mosquitos que dieron positivo al virus en 2020 aumentaron aproximadamente 15% en comparación con el año pasado. Hasta el momento, la ciudad ha completado 11 operaciones de fumigación adulticida y dos tratamientos larvicidas aéreos. Se planean tratamientos adicionales, acotó Pix11.

Un máximo de 47 personas han contraído el virus del Nilo Occidental anualmente en la ciudad de Nueva York desde 1999.

Los síntomas del virus se parecen a los de la gripe o intoxicación alimentaria y pueden incluir fiebre alta, dolores corporales y problemas gastrointestinales.

La forma más eficaz de prevenir este virus es protegerse de los mosquitos. “Use repelente de insectos, vista camisas y pantalones de manga larga, examine la ropa y utensilios, y tome medidas para controlar los mosquitos en interiores y exteriores”, advierten los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Aunque la mayoría de las personas infectadas no muestran síntomas, las que sí los tienen pueden experimentar fiebre, dolor corporal, náuseas y vómitos; y una de cada 150 personas podría desarrollar inflamación cerebral o parálisis.

El virus se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Estos insectos causan otras enfermedades también, como el zika, el dengue y el chikunguña.

1st person dies, 5 others infected with West Nile, city says https://t.co/jJa2NYmy3a pic.twitter.com/UlEUTsQvSk

— PIX11 News (@PIX11News) September 24, 2020