El impresionante auto que Cameron Diaz llegó a conducir alguna vez

Durante años, Cameron Diaz se fue un nombre familiar en Hollywood. En el pasado protagonizó películas exitosas como “La boda de mi mejor amigo”, “Loco por Mary”, “Los ángeles de Charlie”, “The Sweetest Thing”, entre muchos títulos más.

Hoy, Diaz está felizmente casada con el músico Benji Madden, con quien tuvo un hijo a inicios del 2020.

La actriz retirada conduce en un hermoso Maserati Quattroporte.

There’s something about #Brembo, according to #Cameron Diaz who loves Brembo brakes on her #Maserati Quattroporte pic.twitter.com/ksmuF91Y

— Brembo (@BremboBrakes) October 30, 2012