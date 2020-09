“Si fueras mi madre me moriría de vergüenza”, le dicen a Carolina Sandoval

Primero la tacharon de "ridícula", después le dijeron "payasa" hoy le dicen que "da vergüenza" y hasta la acusan de ser "corriente"

Carolina Sandoval es como es, le guste a quien le guste, y disguste a quien disguste. Al menos, esa parece ser la premisa principal bajo la cual expone su vida y su forma de ser a través de vídeos tan divertidos y extravagantes.

Su impacto en las redes sociales se incrementó después de que la producción de Suelta La Sopa la despidiera. Hecho que parece haberla favorecido porque después sus seguidores aumentaron, así como su número de vistas y el interés de la prensa hacía ella, también tomo el mismo rumbo de interés.

Pero Carolina Sandoval siempre ha conocido la fama, la popularidad y lo que conlleva la misma. Pero el éxito, la admiración y el rechazo parecen venir en una misma botella. “La Venenosa”, como se denomina ella misma y lo aceptan todos, recibe tanto cariño como odio por su forma explosiva de ser.

No es un secreto el hecho de que goza con la exposición mediática y la cual también explota en redes sociales. Pero esto la ha llevado a ser víctima de ofensas malsanas. Muchos de los insultos incluso provienen de otras mujeres que no solo le dicen “ridícula”, también la tachan de “lunática”, “bipolar” y han llegado a llamarla “corriente” y hasta “payasa”. Recientemente estos ataques incluso alcanzaron a doña Amalia, su mamá.

Pero hoy los insultos van en aumento considerable. El nuevo vídeo que Carolina Sandoval dejó en Instagram suscitó que alguien aseverará que ella era una “vergüenza”. Pero más que esto le dijeron fuerte y claro: “Si fueras mi madre me moriría de vergüenza. No todo vale y eso que hay cosas que me fascinan de ti. Es un consejo“.

Aquí el vídeo que desató este duro mensaje:

El mensaje es fuerte, porque según expresa la persona que dejó el comentario, gusta de algunas ocurrencias de la celebridad venezolana, pero parece que esta seguidora ha trazado ya un límite en torno a lo que le gusta y lo que no de “La Venenosa”.

Y no es lo única, otra fan aseveró que lo peor que pudo pasar en la vida de Carolina es Tik Tok. “Hay veces que sus contenido son interesante ,motivadores para las mujeres , sus almuerzos y ahora con sus invitados estan bien nutridos de información y son entretenidos, por eso la sigo; pero lo peor que pudo llegar a la vida de ella fueron los videos de tik tok, o no sé de repente afloró su verdadera personalidad, se ven como corrientes y torpe sus movimientos“.

Otros apoyan su contenido tan variado, pero aún en medio de un elogio viene un ataque: “Por fin nena sales bonita empoderada no andes ya saliendo pelada ya esta dándola”.

Pero hay quienes se siguen riendo de ella con ella. Siguen llamándola “ridícula” y aseguran sentir tristeza por ella. “(Risas) verdaderamente que Risa me da pena. Qué ridícula (risas). Qué tristeza (risas)”. Y así otros siguen con mensajes como: “Bien zafada , de remate! Vas de mal en peor”.

También hay fans que le piden que retome su estilo y deje esta nueva faceta que ha adoptado en Instagram y Tik Tok: “Luces exagerada y un tanto desagradable. Sigue como siempre, haz las cosas tal como lo venias haciendo, esa es la base de tu exito!“.