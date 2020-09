Filtran video de policía de Kentucky después de tiroteo a Breonna Taylor

Un video de 44 segundos muestra los momentos después de que uno de los oficiales que participaron de la intervención en la que fue asesinada Breonna Taylor fuera baleado en una pierda.

Las imágenes de cámaras corporales fueron divulgadas este viernes por el abogado del sargento Jonathan Mattingly, implicado en la balacera que culminó con la vida de Taylor en marzo pasado en Louisville, Kentucky.

Con la divulgación de la información, Todd McMurtry busca adelantar el caso a favor de su cliente bajo el argumento de que el oficial solo se defendía al ataque del novio de Taylor, Kenneth Walker.

“Este es el video en bruto del oficial de Louisville Sgt. John Mattingly poco después que Kenneth Walker le disparara”, plantea el representante legal en el tuit. “Ellos lo han llamado ‘asesino’ cuando lo único que hizo fue defenderse”.

En los visuales, se aprecia a Mattingly en el suelo luego de que fuera baleado.

“Llévalo al auto”, se escucha a otro de los oficiales expresar en el video. Seguidamente, se ve a uniformados trasladar a Mattingly a la cajuela de la patrulla.

“Cúbrelo. ¡Vámonos!”, indica el oficial. “¡Cúbreme!”, exclama el herido.

This is the raw video of Louisville officer Sgt. John Mattingly shortly after Kenneth Walker shot him. They called him a "murderer," when all he did was defend himself. #BreonnaTaylor pic.twitter.com/oCaum8neaB

— Todd V. McMurtry (@ToddMcMurtry) September 24, 2020