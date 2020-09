Quiénes mueven el mundo

“A pesar de una pandemia que ha paralizado el planeta “los más influyentes” del 2020 han brillado con luz propia dejando el nombre de los latinos en alto, y, si, ¿Por qué no? ayudando al prójimo”. Así comienza el artículo de People en Español que menciona a los 11 latinos “que mueven el mundo”. Vas a quedar boquiabierto cuando te enteres quién es uno de ellos.

Por supuesto no podía faltar Lin-Manuel Miranda el talentoso actor, cantante, productor y creador del mega exitoso musical en Broadway: Hamilton, y con su filantropía también está haciendo historia en el mundo. El cardiólogo Juan Rivera en medio de esta pandemia se ha convertido en una guía de salud para los hispanos, sus redes sociales son el arma más fiel para ayudar a la comunidad. El diseñador de trajes espaciales para la NASA, José Fernández, y las distinguidas ejecutivas Vanessa Krause de Netflix y Alicia Romero de Estée Lauder también están influyendo con su excelente labor.

Y hay alguien más que aparece, María Marín, ¡Así como lo lees! me incluyeron en la lista de los latinos más influyentes del 2020 y me honra estar elegida entre líderes que tanto admiro. Este logro es fruto de 20 años de carrera y me recuerda que en la peor crisis, está la mejor oportunidad.