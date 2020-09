Tras revelar el sexo de su bebé, Erik Hayser dedica romántico mensaje a Fernanda Castillo

View this post on Instagram

Una imagen solo para decirte lo feliz que me hace saberte en mi vida @fernandacga. Gracias por ser el más hermoso motivo de mis sonrisas cada día y gracias por esta hermosa realidad que junt@s hemos construido. Te amo. #Repost @fernandacga ・・・ Gracias amor por construir de la mano esta realidad tan soñada. Por lo que nos hemos convertido juntos,el mejor equipo , una familia que nos hace sonreír! Te amo @erikhayser 🧡🏡🤰🏼