5 claves sobre el escándalo financiero de Trump que reveló The New York Times

El presidente se presenta como un hombre de negocios exitosos pero sus declaraciones de impuestos dicen lo contrario

Un reportaje que The New York Times publicó este domingo revela que el presidente Donald Trump pagó sólo $750 dólares de impuestos federales del año 2016, cuando llegó a la Casa Blanca, y la misma cantidad en 2016, en su primer año en la presidencia. Además, el magnate no pagó nada en 11 de los 18 años que analizó la investigación periodística, que -según Associated Press– deja cinco claves principales:

Pagos de impuestos

Según el diario neoyorquino, Trump pagó en un principio $95 millones en impuesto en los 18 años que sus periodistas analizaron. Pero el mandatario se las ingenió para recuperar la mayor parte de su contribución al reclamar -y recuperar- la asombrosa cantidad de $72.9 millones de dólares en devolución de impuestos federales.

La misma investigación periodística apunta que el presidente también se embolsilló los $21.2 millones de dólares en impuestos locales y estatales, que normalmente están basados en las declaraciones federales.

Trump pagó una media de $1.4 millones de dólares en impuestos federales entre el año 2000 y el 2017, siempre según el Times. La media que tributaron en ese periodo de tiempo el 0.001% de los contribuyentes estadounidenses que más ganan fue de $25 millones de dólares al año.

Gastos comerciales

Trump ha financiado su lujoso estilo de vida como costos de su negocios. Es decir, el presidente ha declarado como gastos comerciales sus casas, aviones y campos de golf. Todo esto le ha ayudado a reducir sus obligaciones tributarias ya que las empresas pueden desgravar los gastos comerciales.

Pérdidas en negocios

Trump se ha jactado con insistencia de sus supuestamente exitosos negocios y los ha puesto como ejemplos de su presunta buena gestión, pero el reportaje del Times indica que propiedades como hoteles, resorts y campos de golf -las más conocidas del magnate- están teniendo pérdidas.

El diario neoyorquino informó que Trump ha reclamado desde el año 2000 $315 millones de dólares en pérdidas en sus campos de golf y $55 millones de dólares en el International Hotel de Washington.

Visitantes extranjeros

Desde que Trump empezó su carrera a la presidencia, grupos de presión, gobiernos extranjeros y políticos han dejado sumas de dinero significativas en sus propiedades, algo que genera dudas sobre la legalidad.

Deudas

El presidente parece seguro de que enfrentar una fuerte presión financiera por la gran cantidad de deudas que ha contraído. El Times informó que Trump podría deber $421 millones de dólares en préstamos y que la mayoría de ellos vencerán en 2022.