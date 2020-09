Gobernador Cuomo extiende la moratoria de desalojos en Nueva York hasta el 1 de enero

Las secuelas de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus siguen más vigentes que nunca, con miles de personas que permanecen desempleadas y enfrentando la dura realidad de decidir si comprar comida o pagar la renta. Y para dar una mano a esos neoyorquinos en serios problemas financieros, este lunes el gobernador Andrew Cuomo anunció otra extensión a la moratoria de desalojos hasta el 1 de enero.

“Mientras Nueva York continúa luchando contra la pandemia, queremos asegurarnos de que los neoyorquinos que todavía están pasando dificultades económicas no se vean obligados a abandonar sus hogares como resultado del COVID“, dijo el Gobernador.

Cuomo anunció por primera vez una moratoria estatal sobre los desalojos residenciales y comerciales el 20 de marzo para garantizar que ningún inquilino fuera expulsado durante el apogeo de la emergencia de salud pública, y luego firmó la legislación ‘Tenant Safe Harbor Act’ el 30 de junio, que entró en vigor de inmediato. Y ahora, con la orden ejecutiva emitida este lunes, la ley se extiende por tres meses adicionales.

“Estamos extendiendo las protecciones de la Ley hasta el 1 de enero porque queremos que los inquilinos tengan una estabilidad fundamental en sus vidas mientras nos recuperamos de esta crisis”, agregó Cuomo.

NEW: The State moratorium on COVID-related residential evictions will be extended until January 1, 2021.

We must do all we can to provide stability to New Yorkers who are struggling financially so they will not be forced from their homes as a result of COVID.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 28, 2020