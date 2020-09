$200 millones a la semana está perdiendo el Metro de Nueva York: MTA clama por ayuda federal

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) necesita unos $3 mil millones de dólares en ayuda federal para mantenerse a flote debido al impacto financiero de la pandemia de coronavirus, al tiempo que advierte sobre la posibilidad de recortes masivos de servicios.

Según The Wall Street Journal, las estimaciones de la MTA muestran que la agencia está perdiendo actualmente unos $200 millones de dólares a la semana. El déficit financiero previo se ha agravado por la caída del número de pasajeros debido a la pandemia y el aumento en los gastos de limpieza y desinfección desde mayo por el cierre nocturno.

Además, de marzo a agosto los buses ofrecieron servicio gratis tras el cierre de las puertas delanteras para proteger del contagios a los conductores.

La agencia ha reiterado que si el dinero federal no llega pronto, podrían estar en camino recortes masivos al servicio de Metro y autobús, además de despidos.

“La MTA enfrenta una amenaza existencial, donde el debilitamiento es el riesgo a corto plazo y la extinción el peor escenario”, dijo el presidente de la MTA, Pat Foye, en una reunión mensual de la junta la semana pasada.

La agencia proyecta un déficit de hasta $12 mil millones de dólares para finales de 2021. Los funcionarios ahora tienen esperanzas en un préstamo de casi $3 mil millones de dólares del gobierno federal o podrían quedarse sin dinero para la próxima primavera. “Las reducciones de servicio y los despidos son un último recurso”, insistió Foye.

Además de las pérdidas, el coronavirus ha matado a 131 trabajadores del tránsito público en NYC, acotó New York Post.

