65% menos bodas en Nueva York por el coronavirus, de mayo a septiembre

Aunque 2020 originalmente fue un número al que muchas parejas apuntaron, ahora pocos quieren cultivar y luego recordar aniversarios con este accidentado año. Y aunque quisieran, las dificultades para viajar y celebrar con distancia social han causado, sin sorpresas, cancelaciones y posposiciones en los planes de boda, en medio de ansiedad, desempleo e incertidumbre.

El año pasado, de mayo al 10 de septiembre, NYC emitió 29,948 licencias de matrimonio. Durante el mismo período de este año el número se desplomó 65%, a 10.517.

Considerando sólo mayo, con la pandemia devastando la ciudad, las licencias emitidas bajaron 88%, de 5,735 a 663. En junio, que alguna vez fue el mes más popular para casarse, la cantidad de licencias emitidas en NYC cayó 70%, de 6,564 a 2 mil. En julio y agosto, la baja fue menor, con 57% frente a 2019.

Antes de cerrar en marzo por la pandemia, la Secretaría de la ciudad emitía diariamente unas 200 licencias, que debían obtenerse en persona.

En abril, Nueva York autorizó que las bodas se realizaran por video conferencia, según anunció el gobernador Andrew Cuomo desde Albany. Seguidamente el alcalde Bill de Blasio y el Ayuntamiento formularon el “Proyecto Cupido” para configurar un sistema virtual de citas para las licencias.

En mayo había una espera de cuatro meses para obtener una cita en línea. La oficina ha reservado aproximadamente 17 mil reservaciones después de que comenzó a ofrecer el servicio virtual, dijo el secretario municipal Michael McSweeney. “Ahora estamos programados hasta el 16 de octubre”, afirmó, citado por New York Post.

Emily Johnson, de 31 años, pospuso su boda del 24 de mayo en Manhattan para la misma fecha el próximo año. “Al principio jugamos con la reprogramación para el otoño o el invierno de 2020, pero encontrar una fecha que funcionara para todos en ese momento fue un desafío” pensando en que “nuestros invitados necesitarán volar y muchos son mayores”, dijo la desanimada novia al portal MarthaStewart.com

Y mientras unos esperan con ansias para casarse, el número de solicitudes de divorcio se disparó en NYC, alegando la larga convivencia forzada sin salir casa, en medio de la lluvia de malas noticias sociales, médicas y económicas.

