Debate Presidencial: Trump y Biden se enfrentaron por primera vez

Este fue el primer debate presidencial de 2020. Los candidatos no hicieron declaraciones de apertura y el presidente Trump respondió la primera pregunta del moderador.

El debate seguirá el siguiente programa: cada segmento durará unos 15 minutos y los candidatos tendrán dos minutos para responder después de que el moderador, el presentador de “Fox News Sunday”, Chris Wallace, abra cada segmento con una pregunta.

Wallace luego utilizará el resto del tiempo en el segmento para facilitar más discusiones sobre el tema, según la Comisión de Debates Presidenciales.

Trump llega detrás del exvicepresidente Joe Biden en las encuestas y en la defensa sobre su manejo de una pandemia que ha matado a más de 200,000 estadounidenses y ha llevado a unas 30 millones de personas a presentar reclamaciones por desempleo.

El debate comenzó con una pregunta sobre la vacante en la Suprema Corte, y de inmediato comenzaron las interrupciones de uno sobre otro.

Trump comenzó respondiendo sobre la importancia de elegir el reemplazo de la jueza Ginsburg en la Suprema Corte, defendiendo su posición de que ese reemplazo debía ser aprobado por el Senado lo antes posible.

Biden respondió resaltando la importancia de defender a Obamacare, y el derecho a cuidados médicos de las personas con condiciones preexistentes en medio de la pandemia de coronavirus.

The first question by debate host Chris Wallace is about the Supreme Court fight and it goes to both candidates: “Why are you right about the argument you make … and where do you think a Justice Barrett will take the court?”

Trump interrumpió persistentemente casi todas las respuestas de Biden sobre la Corte Suprema y sobre el plan de atención médica de Biden, así como las refutaciones de Biden a Trump.

El moderador insistió en preguntar a Trump cuál es su plan de salud para Estados Unidos.

Trump dijo que su plan de salud permitirá a los estadounidenses acceder a medicinas con mejores precios y a cuidados médicos para todos. Dice que Obamacare no es bueno, que hay que quitar el mandato universal de seguro médico.

Biden dijo que hay que mantener Obamacare, por las ventajas que ya representa para todos en Estados Unidos. Y que Trump no tiene un plan de salud para sustituir Obamacare.

El moderador regresa a la primera pregunta relacionada con la Corte Suprema, y Trump volvió a interrumpir a Biden cuando Biden estaba exhortando a votar, a decidir con el voto.

Exasperado, unos 18 minutos después, Biden se volvió hacia Trump y le dijo: “¿Quieres callarte, hombre?”

Trump ignoró a Biden y continuó hablando sobre Wallace. “Sigue hablando, hombre”, dijo Biden.

“La gente entiende, Joe. Durante 47 años, no has hecho nada”, respondió Trump.

El moderador decidió regresar a la segunda parte del debate, relacionada con la pandemia de coronavirus.

El presidente Trump defendió la respuesta de su administración a la crisis del COVID-19. Trump dijo que Biden quiere cerrar el país.

Pres. Trump on former VP Biden: "He wants to shut down this country and I want to keep it open…those states are not doing well that are shut down." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/IIju8Gl9QF

Biden atacó duramente los resultados de la respuesta de la Administración Trump. Él dijo que esta crisis del coronavirus no tenía que haber sido tan mala.

When I hear 200,000 deaths, I think of the empty chairs at dining room tables all across the country, which just months ago were filled by loved ones.

It didn’t have to be this bad.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020