16 aplicaciones de Google Play que debes borrar si tienes en tu celular

Revisa tu celular, puede que tengas alguna de esta "lista negra"

Google anunció esta semana que retiró de Google Play 16 aplicaciones por recomendación de la empresa Zscaler, una empresa especialista en tecnología y malware, luego de que esta detectara el virus conocido como “Joker” en ellas.

“Joker” es un malware que comenzó a circular en Internet desde 2017 y que sigue afectando a diversas apps del sistema Android, modificando su código, método de ejecución, así como técnicas de recuperación de carga útil.

Dicho virus fue diseñado para “robar” mensajes de texto, listas de contactos e información del dispositivo, además de suscribir al usuario, sin que este lo sepa, a servicios premium de protocolos de aplicación inalámbrica (WAP)”, robando sus datos bancarios y haciendo que los gastos en los servicios de suscripción pasen prácticamente inadvertidos.

Las apps que han sido identificadas como afectadas por “Joker” fueron subidas a Google Play en septiembre y se descargaron cerca de 12,000 veces. Estas son:

1) All Good PDF Scanner

2) Mint Leaf Message-Your Private Message

3) Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

4) Tangram App Lock

5) Direct Messenger

6) Private SMS

7) One Sentence Translator – Multifunctional Translator

8) Style Photo Collage

9) Meticulous Scanner

10) Desire Translate

11) Talent Photo Editor – Blur focus

12) Care Message

13) Part Message

14) Paper Doc Scanner

15) Blue Scanner

16) Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

A pesar de haberlas eliminado de su Play Store, Google también las desactivó en los dispositivos donde se encontraban funcionando; sin embargo, es necesarios que los usuarios que las descargaron las desinstalen manualmente.