Aumenta la presión sobre el Gobernador para que apruebe el impuesto a los ricos de Nueva York

El patrimonio neto de los 118 multimillonarios del estado aumentó en $77 mil millones durante los meses de la pandemia de coronavirus, según los promotores del proyecto de ley

Una amplia coalición de funcionarios elegidos y líderes de organizaciones de base comunitaria volvieron a presionar para que Nueva York apruebe una legislación que grave con un impuesto a los multimillonarios que operan o residen en el estado. La medida extraordinaria busca balancear la economía golpeada por el desempleo y la pérdida de los negocios tras los 7 meses que lleva la pandemia del coronavirus.

Este miércoles después del mediodía una nutrida manifestación se llevó a efecto frente al 740 de Park Avenue, llamado “el edificio más rico del mundo”. Allí los manifestantes instaron al gobernador Andrew Cuomo a aprobar el proyecto de ley S.8277 / A.10414, que crea el impuesto a los multimillonarios que recaudaría $23 mil millones en su primer año.

La senadora estatal Jessica Ramos, propuso en mayo en la Legislatura estatal el proyecto de ley diseñado para obligar a los 118 multimillonarios del estado, a pagar un impuesto a la riqueza, que permita financiar planes de alivio a los trabajadores esenciales y a los inmigrantes que perdieron sus empleos y no fueron incluidos en la Ley de Estímulo Fiscal federal.

La legisladora demócrata que representa al Distrito 13 de Queens explicó que su proyecto de ley, proporcionará a los miles de neoyorquinos excluidos de la ayuda federal, el apoyo que necesitan para superar esta crisis.

“El Gobernador debe decidir dónde está parado. Hay medidas de sentido común para recaudar ingresos que podemos promulgar y el gobernador se niega incluso a considerarlas”, dijo el defensor del pueblo de la Gran Manzana, Jumaane Williams.

De acuerdo con la coalición, mientras millones de neoyorquinos perdieron sus trabajos, luchan por alimentar a sus familias y pagar el alquiler, nuevos datos revelaron recientemente que el patrimonio neto de los 118 multimillonarios de Nueva York aumentó en $77 mil millones de dólares durante el coronavirus, o un 15%, del 18 de marzo al 17 de junio.

La pandemia los hizo más ricos

“Tenemos más multimillonarios en Nueva York hoy que antes de la pandemia. Colectivamente representan más de $500 mil millones y han ganado cerca de $77 mil millones más en los últimos meses”, dijo Ramos.

Según la senadora, pedir a estas 120 personas que contribuyan a un fondo que recaude $23 mil millones es realmente una decisión fácil para ellos y que podría mejorar las vidas de miles de neoyorquinos.

“Es lo correcto y cuanto más rápido lo hagamos, más rápido evitamos una mayor calamidad económica”, agregó la senadora estatal.

Entre tanto, la asambleísta estatal Carmen de La Rosa comentó que, como líderes legislativos, “no podemos hacernos de la vista gorda ante nuestros ciudadanos más vulnerables”.

“Hoy hacemos un llamado al gobernador Cuomo para que escuche nuestro plan e imponga impuestos a los multimillonarios para crear un fondo para los trabajadores excluidos. Seguiremos manifestándonos por los trabajadores excluidos porque merecen ser apoyados y tratados como los miembros dignos de nuestras comunidades que son”, destacó De La Rosa.

Barika X. Williams, directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo de Viviendas y Vecindarios (ANHD), aseveró que hasta el 53% de los neoyorquinos indocumentados están agobiados por el alquiler, gastando más de la mitad de sus ingresos para cubrir ese rubro.

“En un momento en el que el alivio del alquiler federal está lejos de estar asegurado, el desempleo en la ciudad ha alcanzado niveles no vistos en décadas, es responsabilidad del estado brindar servicios básicos, recursos sociales y económicos para todos los residentes”, dijo Williams al justificar la legislación.

La nueva protesta se produjo al tiempo que el Gobernador se ha mostrado reacio a dar luz verde a la legislación, diciendo que su Aministración, en cambio, ha optado por recortar los presupuestos en $4 mil millones. La oficina del Gobernador no emitió ninguna reacción sobre la exigencia de los manifestantes.

Entre las organizaciones que tomaron parte en la manifestación se incluyeron: Make the Road New York, New York Communities for Change, Jahajee Sisters, Street Vendor Project, Urban Justice Center, DRUM (Desis Rising Up and Moving), National Day Laborer Organizing Network y Jews for Racial and Economic Justice.