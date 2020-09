Desapareció la magia de Luis Suárez: El Atlético de Madrid no pudo anotarle al Huesca

Hace apenas tres días Luis Suárez fue noticia porque tuvo una participación deslumbrante en su debut con el Atlético de Madrid y hoy volvió a dar de qué hablar, pero por todo lo contrario, ya que pasó completamente desapercibido este miércoles en el duelo de los Colchoneros contra el Huesca.

Luego de marcar dos goles y una asistencia en los últimos 20 minutos en su duelo contra el Granada, esta tarde la defensiva del Huesca borró completamente de la cancha al uruguayo, tanto que tuvo que ser sustituido por Diego Costa al minuto 62, luego de formar parte, por primera vez en la temporada, del 11 inicial del “Cholo” Simeone.

Esta vez no hubo show de Luis Suárez 🇺🇾

Ni el charrúa ni Joao Félix, quienes comandaron el triunfo anterior fueron capaces de penetrar la meta rival, siendo la única llegada de peligro de Suárez cuando recibió un balón a profundidad y quedó mano a mano con el guardameta, pero desperdició la oportunidad, ya que su disparo fue rechazado por Andrés Fernández.

"I don't understands how Barca let a player like Luis Suarez leave." pic.twitter.com/76jPsAqUY7

— Tega 🔥 (@haa_ree0) September 30, 2020