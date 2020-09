Videos: Biden manda a callar a Trump al inicio del debate. Más tarde lo llama “racista” y “payaso”

"Mentiroso" o "el peor presidente de la historia de EE.UU." fueron otros calificativos que el demócrata usó contra el presidente

El primer cara a cara entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, estuvo marcado por el caos y las interrupciones. En esto último, el mandatario se llevó el premio. El propio moderador, Chris Wallace, se lo reconoció en directo. Pero el que fuera vicepresidente de Barack Obama también le soltó algunos aspavientos a su contrincante.

“¿Te vas a callar?”

"Will you shut up, man?" — Biden to Trump pic.twitter.com/F1oX6VM7Wz — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

No era la primera vez en el recién comenzado debate que Trump interrumpía -incluso lo había hecho mientras el moderador preguntaba-, pero fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Biden.

Durante el bloque del Tribunal Supremo, mientras el demócrata estaba instando a votar al “pueblo estadounidense”, Trump intervino de manera agresiva con un tema que, además, no estaba relacionado con la intervención de Biden en ese momento. Con un gesto de resignación, el exvicepresidente bajó la mirada y preguntó: “¿Te vas a callar?”.

Tras la pregunta, fue Wallace el que interrumpió para dar por terminado la primera de seis secciones del encuentro. “Fue un segmento muy productivo, ¿verdad?”, replicó un sarcástico Biden, que apenas tuvo tiempo para defenderse de los ataques del presidente.

“Payaso” y “racista”

Pero los ataques personales no acabaron ahí. De hecho, ninguno de los dos candidatos usó estos 90 minutos (llamados a ser) decisivos para defender y profundizar en sus propuestas o convencer a los votantes.

Biden entró en el juego de Trump de usar calificativos contra su adversario -que normalmente se refiere a él como “aletargado”- y lo llamó “payaso” en varias ocasiones.

“Amigos, ¿tienen alguna idea de lo que está haciendo este payaso?“, dijo el candidato demócrata cuando hablaba de su plan de asistencia sanitaria. Biden se contestó a su propia pregunta argumentando que la recesión ya había dejado a “10 millones de personas” sin el seguro médico que recibían de sus empleadores.

“Es difícil hablar con este payaso“, repitió el exvicepresidente más tarde, tras múltiples interrupciones de su rival.

"It's hard to get any word in with this clown" — Biden on Trump pic.twitter.com/VSRYFqc5nd — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

Durante toda la intervención sobre el seguro médico, Trump vinculó a Biden con Bernie Sanders -que defiende un sistema sanitario público y universal. El demócrata quiso desvincularse del ala más progresista de su partido recordando que él había ganado las primarias y llamando “mentiroso” a su oponente.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es mentira”, aseguró Joe Biden. “No estoy aquí para desafiar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso“, agregó.

“El peor presidente de EE.UU.”

Biden bautizó en directo a su contrincante como “el peor presidente de Estados Unidos”. Lo hizo en un momento en el que estaban hablando de la investigación de The New York Times que apunta que Donald Trump pagó solo $750 dólares de impuestos personales en 2016 y la misma cantidad en 2017 y que en al menos 11 años no ha contribuido nada a las arcas federales.

"You're the worst president that America has ever had" — Biden to Trump pic.twitter.com/N5Hh9nj4Ns — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

El demócrata aprovechó para prometer que va a eliminar el recorte de impuestos de Trump, si llega a la Casa Blanca. Fue una de las pocas propuestas que se escucharon en el primero de los tres debates en el que los candidatos se enfrentarán antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Es difícil establecer un ganador de este encuentro, pero las interrupciones y las descalificaciones fueron las claras protagonistas de la noche.