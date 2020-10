Conoce la espectacular mansión de LeBron James de casi $37 millones de dólares en Beverly Hills

El valor medio de una casa en Los Ángeles ha subido un 7.4% en el último año

LeBron James cerró esta semana la compra de su tercera casa en Los Ángeles, una mansión de 13,000 pies cuadrados en Beverly Hills.

La estrella de Los Lakers de Los Ángeles pagó $36.75 millones de dólares, un poco menos que el precio original de $39 millones de dólares.

La propiedad, construida en la década de 1930, pertenecía a Lee Phillip Bell, quien murió a principios de este año y fue conocido por crear las telenovelas The Bold and the Beautiful y The Young and the Restless con su difunto marido, William.

Anteriormente la casa era propiedad de otras celebridades, incluyendo al actor Charles Boyer y Howard Hughes, que arrendaron la mansión a Katharine Hepburn.

James también es propietario de un par de casas en Brentwood, una que compró por $21 millones de dólares en 2017 y otra que adquirió dos años después por $23 millones de dólares, según informó Los Ángeles Times.

La mansión cuenta con cuatro dormitorios, siete baños y dos casas de huéspedes, además de una cancha de tenis y un cine. Tiene una superficie de 2.5 acres y vistas a Beverly Hills y al Océano Pacífico. Los expertos en bienes raíces mencionan que James probablemente derribará la casa y construirá una propiedad nueva y más grande.

James es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Ha sido tres veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP y 16 veces All-Star. El jugador de 35 años llevó a los Miami Heat y a los Cleveland Cavaliers a los títulos de la NBA antes de firmar con los Lakers en 2018.

Al parecer es un buen momento para dedicarse a las ventas de casas en el área de Los Ángeles. El valor medio de una casa ha subido un 7.4% en el último año, según la agencia Zillow. La compañía predice un aumento adicional del 5.9% durante los próximos 12 meses.

