Irina Baeva presume que se codea con Sarah Jessica Parker y hasta hace shopping con ella

"Los sueños se hacen realidad"

Desde que se fue a estudiar a Nueva York hace unos días, Irina Baeva se ha encargado de compartir en sus redes sociales cada paso que da y aunque en días pasados se quejó de que un periodista la acosó en Central Park, ahora presume que la vida le permitió tener una gran experiencia que no olvidará por nada del mundo.

La rusa utilizó sus Instagram Stories para contarle a sus fanáticos que conoció a Sarah Jessica Parker, a quien considera una de sus artistas favoritas, y no sólo pudo estar al lado de ella dentro de una de sus tiendas, sino que además ambas se pasearon por las calles más emblemáticas de “La Gran Manzana” como si fueran grandes amigas.

“Una persona muy allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques y yo no me lo creía. Y no solamente terminé viéndola a la cara, sino que me pude poner a platicar con ella, practiqué mi inglés con ella y además hice shopping de zapatos con ella. Es una persona lindísima, estoy feliz”, reveló Irina muy emocionada.

Para finalizar, la actriz alentó a sus seguidores a soñar sin importar lo imposible que parezca el anhelo, pues está segura de que si es algo que se desea de corazón la vida se encargará de acomodar las cosas para que se vuelva realidad. Asimismo agradeció a la persona que intervino para que se concretara este mágico encuentro.

