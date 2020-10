Atacaron en calle de Manhattan a Rick Moranis, actor de Hollywood; NYPD ofrece recompensa por captura

NYPD confirmó que Rick Moranis, actor retirado de Hollywood, fue atacado cerca de su casa en el Upper West Side de NYC por un extraño que irónicamente llevaba un sweater con el mensaje “I Love NY”

Moranis fue golpeado en la cabeza y cayó al suelo. El hecho sucedió aparentemente al azar, como parte de la violencia desbordada en Nueva York, antes de las 7:30 a.m. de ayer en Central Park West cerca de la calle 70.

Las cámaras de vigilancia capturaron el ataque al actor de 67 años, quien en la década de los 80s se hizo famoso con comediascomo “Little Shop of Horrors”, “Querida encogí a los niños” y “Los cazafantasmas”.

El actor ha estado fuera de la pantalla durante años para concentrarse en sus hijos después del fallecimiento de su esposa en 1991, pero recientemente apareció en un comercial de “Mint Mobile” con su colega y compatriota canadiense Ryan Reynolds.

La policía dijo que Moranis fue al hospital con dolor en la cabeza, la espalda y la cadera. Luego caminó hasta la comisaría para denunciar el crimen, reportó CBS2.

NYPD divulgó un video del sospechoso caminando tranquilamente tras el ataque y está ofreciendo $2,500 dólares de recompensa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020