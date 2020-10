Jenniffer González le pide a Donald Trump que rectifique su postura sobre la estadidad para Puerto Rico

Por Javier Colón Dávila

La comisionada residente Jenniffer González, ardiente defensora del presidente de Estados Unidos Donald Trump, le pidió esta tarde al primer mandatario que rectifique su postura en cuanto a la estadidad de la isla al sostener que los puertorriqueños sí han rechazado el estatus actual.

“La gente de Puerto Rico rechazó el estatus colonial actual en el 2012 y han votado consistentemente a favor de la estadidad. Es incorrecto decir que estamos satisfechos con el estatus actual”, escribió González en su cuenta de Twitter. “Donald Trump debe clarificar sus comentarios en relación a la estadidad y reconocer que la plataforma del Partido Republicano Nacional la endosa”.

También se expresó sobre la estadidad la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien es, al igual que González, republicana y defensora de Trump. En una declaración por Twitter, sin aludir a Trump directamente, mencionó que el país rechazó “la colonia territorial” en consultas celebradas en el 2012 y el 2017.

Since 1940 the Republican Party has included Puerto Rico statehood in its platform. The President should abide by it & respect the will of the people of Puerto Rico and should stand by his written commitment in 2016 in favor of statehood if Puerto Rican’s so voted in a plebiscite

— Jenniffer González (@Jenniffer2012) October 2, 2020