Pervertido obrero latino colocaba cámaras para espiar baños en Nueva Jersey

Romeo Sánchez admitió haber escondido cámaras en los baños de al menos dos casas donde hizo reparaciones en Paramus y Wayne, Nueva Jersey.

Sánchez (47), residente de West New York, fue arrestado el 17 de septiembre por un cargo de invasión a la privacidad por la policía de Paramus después de que una propietaria que lo contrató para instalar una ventana vio un dispositivo sospechoso en su baño a fines de agosto, informó ABC News.

Más tarde se determinó que el dispositivo, que estaba insertado en la pared de un baño, era una microcámara, equipada con una tarjeta de memoria, informó la policía.

La propietaria vio el dispositivo enchufado a un tomacorriente y supo que “no le pertenecía”, citó el detective Mark Pinajian. Luego, la víctima vio imágenes en el artefacto que la mostraban a ella y a su baño.

Los investigadores procedieron a localizar a Sánchez, un hombre casado y con hijos, quien admitió que instaló la cámara en esa casa y planeaba recuperarla cuando regresara a terminar el trabajo.

Una situación similar fue reportada en otra residencia en Wayne. Sánchez, instalador de ventanas, enfrenta un año de cárcel y mientras quedó libre a la espera de una audiencia en la corte, reportó NJ.com

Window installer spied on N.J. family with camera he hid in bathroom, cops say https://t.co/xL90N3gAKw pic.twitter.com/I55yBWQJ7p

— njdotcom (@njdotcom) September 30, 2020