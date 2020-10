Cuomo: “El estado aplicará la ley donde autoridades locales no hayan aplicados las restricciones por COVID

El gobernador dijo sentirse preocupado por la falta de pruebas en las escuelas y demandó que se hagan de inmediato bajo la amenaza de cerrarlas se no se cumple esa disposición

NUEVA YORK.– Al evaluar ayer la situación del estado en el curso de la pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew Cuomo dijo que los gobiernos locales no han hecho el trabajo efectivo de hacer cumplir las medidas de control, en consecuencia, varias agencias estatales comenzarán a intervenir desde este lunes.

En los 20 códigos postales principales en las áreas que han visto brotes recientes, esto es en los condados de Brooklyn, Queens, Rockland y Orange, el gobernador Cuomo informó que se realizaron 5,392 pruebas, las mismas que arrojaron 261 positivos o una tasa de positividad del 4.8 %. En el resto del estado, se realizaron 104,937 pruebas que arrojaron 961 positivos o una tasa de positividad del 0.91 por ciento.

“El Estado hará una aplicación agresiva a partir de mañana (este lunes). Como vimos con los bares y restaurantes, cuando el Estado inició acciones para aplicar la ley, el cumplimiento aumentó considerablemente. Sin embargo, el Estado no puede hacerse cargo de la aplicación efectiva en todas las jurisdicciones”, dijo el gobernador.

Cuomo agregó que, si una jurisdicción local no puede o no realizará la aplicación efectiva de la ley contra los infractores, debe notificar al Estado.

“Nosotros cerraremos todas las actividades comerciales en los puntos críticos donde los gobiernos locales no pueden cumplir”, advirtió el mandatario.

El gobernador dijo sentirse preocupado por la falta de pruebas en las escuelas. Reiteró que, si las autoridades locales no hacen las pruebas de inmediato en las escuelas de esas áreas, el Estado las cerrará de inmediato.

“Todos queremos que las escuelas vuelvan a abrir si pueden volver a abrir de forma segura. Les aseguré a los padres de este estado que no enviaría a mi hijo a una escuela que no sabía que era segura. Sin las pruebas, no podemos garantizar a los padres y maestros la seguridad de esa escuela”, insistió Cuomo.

El gobernador también anunció que el estado desplegará personal para hacer cumplir directamente las pautas estatales dentro de los códigos postales de los puntos calientes. La aplicación ya ha comenzado y aumentará esta semana.

De acuerdo con el gobernador, el nuevo esfuerzo se basa en la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas y el Grupo de Trabajo de la Policía Estatal que ha estado imponiendo la guía estatal en bares y restaurantes en la ciudad de Nueva York y Long Island. Los negocios locales que violen la ley pueden estar sujetos a multas y cierres.

El estado de Nueva York continúa rastreando grupos con un enfoque particular en áreas donde hay puntos críticos, situaciones de grupo. Dentro de los 20 códigos postales principales en los condados con brotes recientes, los condados de Brooklyn, Queens y Rockland y Orange, la tasa promedio de pruebas positivas es del 4.8 %.

Situación de la pandemia en NY