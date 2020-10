Familia es amenazada por colocar bandera de México en casa de Carolina de Nortel

Colocar una bandera mexicana "significa guerra" debería quitarla "o sentirán mi ira" decía la amenaza

En Carolina del Norte, una familia denunció que recibió amenazas por haber puesto una bandera de México frente a su casa.

Las víctimas recibieron la amenaza mediante una carta en donde les advertían que si no la quitaban “sentirán mi ira”, pero los vecinos se unieron a ellos e isaron sus propias banderas mexicanas como muestra de apoyo, informó Univision que citó a The Associated Press.

Ante la amenaza, Jessica Zambrano llamó a la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover.

Colocar una bandera mexicana “significa guerra” y que Zambrano debería quitar la bandera “o sentirán mi ira”, decía parte del escrito intimidatorio.

“La Segunda Enmienda otorga el derecho Y DEBER (con armas) de librar a mi país de personas como usted y su familia”, decía la amenaza.

Zambrano dio a conocer el contenido de la carta en Facebook para “hacer saber a esta persona y a todos aquellos como él/ella que no la toleraremos”, dijo en su publicación.

Cuando los vecinos se enteraron de la amenaza, algunos de ellos compraron sus propias banderas de México y las colocaron en sus patios.

“Defender a las personas que están siendo intimidadas o discriminadas, es exactamente lo que hicieron todos mis amigos, familiares y vecinos”, (…) “Se pararon a nuestro lado y le hicieron saber a esta persona que ese tipo de conversación o comportamiento no es bienvenido aquí”, señaló Zambrano.

La oficina del alguacil informó que investiga el indignante caso.